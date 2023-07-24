Довжина мосту 120 метрів

На Буковині завершили роботи по облаштуванні тимчасового мосту через річку Прут в населеному пункті Глиниці. Сьогодні, 24 липня, через переправу запустили рух легкового і вантажного транспорту. Тимчасовий міст, конструкції якого передали в Україну з Норвегії як гуманітарну допомогу, є найдовшим в державі. Він працюватиме допоки поруч зведуть постійний міст через водойму.

Тимчасовий міст поліпшить сполучення України з Румунією, а також між сусідніми населеними пунктами. Його облаштували на ділянці дороги «Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени». Загальна довжина конструкції – 120 метрів. Конструкції міцні й підходять для пересування не лише легкових автомобілів, але й важких транспортних засобів.

«Сьогодні запустили рух тимчасовим мостом у Глиниці. Ним можуть рухатися легкові автомобілі, великоваговий транспорт до 35 тонн та пішоходи. Міст хоч і тимчасовий, однак, за технічними характеристиками, витривалий, розрахований і на можливе підняття рівня води у Пруті», – повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

️Роботи зі встановлення тимчасової переправи розпочали у березні 2023 року. Раніше на цій ділянці дороги діяв основний міст. Однак, наприкінці 2021 року через аварійність його демонтували. Через війну побудувати нову переправу не встигли, тому вирішили влаштувати тимчасову конструкцію, щоб відновити рух між селами та до кордону з Румунією. Справність моста перевірила спеціальна комісія. Наразі ще тривають роботи з впорядкування території довкола русла річки.

В Чернівецькій обласній військовій адміністрації також додали, що цього року будівельні компанії продовжать зведення основного моста. Зараз спеціалісти працюють над узгодженням проєктно-кошторисної документації.