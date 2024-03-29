Підвищення пов'язують з ростом цін на продукти

В Чернівцях з 1 квітня зросте батьківська плата за харчування дошкільнят. В середньому ціна виросте на 10 гривень. В управлінні освіти Чернівецької міської ради пояснюють здорожчення ростом цін на продукти.

В мерії зазначили, що в першому кварталі 2024 року вдалося залишити вартість харчування на рівні 2023. Однак подорожчання продуктів позначилося і на вартості сніданків, обідів та вечері у дитячих садках. Тому з 1 квітня вартість харчування підвищиться на 10 грн.

«Триразове харчування групи раннього та молодшого дошкільного віку вартуватиме 56 грн, для групи середнього та старшого дошкільного віку – 70 грн. Однак батьки від цієї вартості оплачуватимуть лише 70 %. Відповідно 39, 20 грн та 49 грн», – повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради в п’ятницю, 29 березня.

В міській раді також визначили перелік пільгових категорій дітей, які харчуються безкоштовно. Серед них діти учасників бойових дій, військовослужбовців, ветеранів. Половину вартості оплачують багатодітні родини.

В Чернівцях також регулярно перевіряють якість харчування дошкільнят. Спеціалісти здійснюють контроль в середньому у шести дошкільних закладів на місяць. Окрім того, в меню збільшився асортимент фруктів, салатів, які мають бути під час кожного прийому їжі. Також введений в асортимент натуральний йогурт.