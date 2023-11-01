На Буковині суд засудив військовослужбовця, який з фронту пересилав «Новою поштою» патрони та гранату, і продавав їх. Загалом чоловіку вдалося переслати в Чернівці 367 набоїв різного калібру та осколкову гранату. Буковинцю суд призначив рік ув’язнення.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що буковинця мобілізували 7 березня 2022 року на військову службу. Командир військової частини призначив у травні 2023 року чоловіка на посаду старшого кулеметника бронеавтомобіля батальйону оперативного призначення військової частини. Буковинець під час проходження служби перебуваючи 25 травня на військовому полігоні знайшов 367 набоїв різного калібру та осколкову гранату. Патрони не здав у військову частину, а поклав до свого рюкзака і почав носити зі собою.

«Того ж дня військовослужбовець прийшов до відділення «Нової пошти» в селі Дніпропетровської області, запакував набої та бойову осколкову гранату М67 із запалом і відправив в місто Новодністровськ. Через кілька годин обвинувачений змінив реквізити і перенаправив посилку в Чернівці на вулицю Комарова, 9АБ», – йдеться у вироку Новодністровського міського суду від 17 жовтня

Посилку 30 травня отримав житель Чернівців, який мав намір купити набої та гранату. Після того, як він розпакував і пересвідчився, що в коробці дійсно є зброя, то перевів 7 тис. грн на банківський рахунок військовослужбовця.

В суді обвинувачений свою вину визнав повністю. Боєць підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Новодністровський міський суд призначив чоловіку покарання у вигляді одного року тримання під вартою. На вирок може бути подана апеляційна скарга.