Окупаційна влада «ДНР» з 2022 року запроваджує так звані погосподарські книги для людей, які ведуть особисте підсобне господарство та продають надлишки продуктів на ринку. Про це з посиланням на «Новости Донбасса» повідомляє LB.ua.

Як переконують у так званому «міністерстві агропромислової політики та продовольства «ДНР», такі заходи начебто допоможуть місцевим жителям уникнути претензій з боку контролюючих органів.

У відомстві розповіли, що тепер громадяни, які ведуть особисте господарство, можуть отримати виписку-довідку про його наявність та «спокійно реалізовувати надлишки самостійно виробленої продукції». Виписка нібито є підтвердженням того, що людина не є підприємцем, а реалізує самостійно вироблені товари. Тому її не будуть зобов'язувати сплачувати податки.

Відомості для заповнення книг обліку збиратимуть двічі: станом на 1 січня та на 1 червня. В «уряді» «ДНР» запевняють, що всю інформацію заноситимуть до книги лише на добровільній основі та за словами опитуваних громадян.

Видання зазначає, що так звана погосподарська книга є формою ведення первинної облікової документації, передбаченої адміністративним органом населеного пункту у Росії. Використовується для формування відомостей про ведення особистого підсобного господарства селянами. Нині застосовується і для опису підсобних господарств приватного сектору в містах.

Такий вид обліку виник ще перед Другою світовою війною, під час формування радянської економіки. Застосовувався з метою оподаткування наявного майна. До такого належали велика рогата худоба, інша живність, птиця. До книги вносили інформацію про пасіку і земельні угіддя, виділені на правах постійного (безстрокового) користування.