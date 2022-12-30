Росіяни переконують, що Рибаков загинув внаслідок артилерійського обстрілу міста

В окупованому Донецьку ліквідований заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління слідчого комітету Росії з об'єднаного угруповання військ Євгеній Рибаков.

У повідомленні слідчого комітету зазначено, що окупант нібито помер від травм, отриманих внаслідок артилерійського обстрілу міста. В якому, як зазвичай, росіяни звинувачують українських військових.

В російському слідкомі цинічно стверджують, що Рибаков нібито «займався розслідуваннями воєнних злочинів ЗСУ». Ліквідований окупант сьогодні, 30 грудня.

Тим часом на Росії заявили, що нібито вже «займаються розслідуванням» його загибелі. Інших подробиць його смерті наразі немає.

Нагадаємо, що 13 грудня унаслідок ударів по розташуванню росіян у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області українські воїни знищили керівний склад 58 російської армії.

У ніч на 22 грудня російські пропагандисти повідомили, що екс-глава Роскосмосу Дмітрій Рогозін отримав поранення і був госпіталізований після обстрілу Донецька з боку ЗСУ.