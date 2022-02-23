Вибір автомобілів в Emirates Driving School

В автопарку школи водіння для мільйонерів у Дубаї Emirates Driving School саме ті автомобілі, на яких майбутні водії будуть їздити. Це Mercedes-Benz G-Class, Porsche Cayenne, Ranfe Rover Sport чи Tesla Model X, повідомляє Autoevolution.

За курс навчання треба заплатити близько восьми тисяч доларів, але й сервіс буде відповідний. Водій забере учня з дому на розкішному автомобілі до автодрому, а потім завезе назад. Перш ніж вирушати на вулицю, треба потренуватись на віртуальному симуляторі водіння. Звичайно, правила дорожнього руху теж необхідно вивчити. Фірма гарантує, що ви отримаєте водійські права через один-два тижні. Складати іспит клієнт буде на VIP-віллі, у комфортних умовах.

Цікаво, що учбові автомобілі спеціально обладнані. Зі сторони інструктора у них додаткова педаль гальм. Автомобілі розфарбовані відповідним чином, тож їх здалеку видно. А перші водійські кілометри учні долають на спеціально обладнаному трекові, де також можна навчитись правильно паркувати авто.