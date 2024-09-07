На ринку сьогодні представлені автомобілі з різними типами приводу

На ринку сьогодні представлені автомобілі з різними типами приводу, пише «Логос авто». Йдеться про передній, задній та повний. Кожен має свої особливості.

Передній FWD (Front Wheel Drive) – крутний момент від двигуна передається на передню вісь.

Переваги: економія палива, хороша керованість, краща прохідність на поганій дорозі в порівнянні з заднім приводом. Такі автомобілі практичні, мають доступну вартість, прості у використанні, ідеальні для водіння, особливо, якщо це перша ваша машина.

Недоліки: складна конструктивна особливість переднього приводу, дорогий ремонт трансмісії, менша надійність, найгірша чутливість керма, пробуксовування передніх коліс при розгоні. Також передньопривідний автомобіль входить в поворот з більшим радіусом, ніж його спочатку задає водій, а це загрожує зносом передньої осі, особливо на дорозі з поганим покриттям.

Задній RWD (Rear Wheel Drive) – крутний момент від мотора йде на задню вісь.

Плюси: динаміка, швидкий старт з місця, відсутність вібрацій, підвищений комфорт пересування, позитивні ходові якості при русі важкопрохідними дорогами, надійність.

Недоліки: постійні заноси на слизькій дорозі, менша прохідність в порівнянні з передньопривідним авто.

Повний – зазвичай позначається як 4х4, 4WD або ж AWD. При такому приводі енергія від двигуна передається на обидві осі: передню і задню, тобто на всі колеса машини.

Головні переваги: проїзд по будь-якій дорозі, і навіть при її відсутності, швидкий старт, легкий підйом в гору навіть на слизькій поверхні.

Недоліки: високі затрати палива. Крім того, такі машини досить важкі, їхня вартість вища і ремонт, відповідно, дорожчий.