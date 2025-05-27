Серед підозрюваних проросійський політик Айво Петерсона

Прокуратура Естонії звинуватила проросійських політиків Айво Петерсона і Дмитра Роотсі у плануванні створення паралельної структури оборони за підтримки російської військової розвідки. Про це у вівторок, 27 травня, повідомив естонський мовник ERR.

Відомо, що обвинувачені в державній зраді Петерсон і Роотсі у 2022 році за підтримки руху Koos почали створювати загін цивільної оборони. У листуванні зі спільниками Петерсон наголошував, що мета загону – забезпечувати безпеку і виконувати функції армії в разі вакууму влади. Петерсон і Роотсі санкціонували встановлення контактів із представниками військової розвідки Росії для отримання інструкцій і допомоги у створенні загону.

Попри публічні заяви Петерсона про нібито гуманітарний характер проєкту, прокуратура розглядає його дії як спробу сформувати альтернативну державі структуру оборони, що діє під прикриттям благодійності.

«Петерсон сам пропрацював понад десять років у поліції, тому прекрасно знав, що оборона країни – це виняткова прерогатива держави», – заявила державна прокурорка Естонії Тройна Олев-Аас.

22 травня державна прокурорка вимагала визнати Петерсона винним у державній зраді та засудити його до 17 років позбавлення волі, а для Роотсі – 13 років позбавлення волі за обвинуваченням у ненасильницьких діях, спрямованих проти Естонії.

Нагадаємо, у червні 2024 року в Естонії до шести років та трьох місяців ув’язнення засудили В’ячеслава Морозова – професора у Тартуському університеті, якого викрили у шпигунстві на користь військової розвідки Росії.