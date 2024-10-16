В Іспанії поліція викрила злочинне угруповання, яке попри санкції постачало росіянам заборонені хімічні речовини. Про це 15 жовтня повідомив Reuters.

За підозрою у переправлянні речовин іспанська поліція заарештувала чотирьох людей. Організувати цю схему їм вдалося через підставну компанію, керівниками якої були росіяни.

Під час розслідування слідчі довели, що через цю компанію в минулому експортувалися хімічні речовини, що перебувають під міжнародними санкціями. У повідомленні наголошують, що деякі з яких є можливими прекурсорами для хімічної зброї. Однак невідомо, про які саме речовини йде мова.

«Компанія з постачання створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту до Росії хімічної продукції. Вона мала дочірню компанію у Москві, яка і отримувала хімічні речовини. Окрім цього організатори мали підставні компанії у Вірменії й Киргизстані для маскування», – додають у дописі.

Застосування хімічної зброї на фронті

Нагадаємо, командування Сил підтримки Збройних сил України повідомляло, що за вересень 2024 року зафіксували 250 випадків застосування росіянами на фронті боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Велика Британія 8 жовтня запровадила санкції проти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії.