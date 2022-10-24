Поліція виявила 13 мішків із документами

У деокупованому Ізюмі на Харківщині вилучили секретну документацію, яку військові РФ покинули у підвалі одного з ліцеїв. Поліцейські знайшли 13 мішків, у яких були списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад та секретне бойове розпорядження про вторгнення окупантів на територію України.

У поліції Харківщини у понеділок, 24 жовтня, розповіли, що серед виявлених речових доказів були:

секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України;

топографічна карта Харківської області з маршрутом руху;

списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад;

документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

Фото поліції

Документи окупанти викинули у підвалі одного з ліцеїв, коли тікали від ЗСУ під час вересневого контрнаступу. Усього силовики виявили 13 мішків із документами.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, окупанти захопили Ізюм 1 квітня. Місто було звільнене під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року. Після звільнення у місті почали виявляти масові захоронення. Жителі Ізюма розповідали про зниклих безвісти, вбитих під обстрілами та закатованих людей.