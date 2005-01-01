В Києві п’яний російський дипломат скоїв ДТП і намагався втекти

Працівник посольства Росії з ознаками алкогольного сп’яніння намагався залишити місце дорожньо-транспортної пригоди, повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало в коментарі телеканалу «112 Україна».

«Водій автомобіля на дипломатичних номерах посольства Росії не впорався з керуванням, здійснивши наїзд на припаркований транспортний засіб. На щастя, обійшлося без жертв і потерпілих. Обидва транспортні засоби механічно пошкоджено. Винуватець ДТП намагався залишити місце пригоди, однак його зупинили і громадяни, і поліцейські», – сказав Тракало.

Він зазначив, що водій відмовився пройти тест на алкоголь і показав патрульним картку працівника російського посольства, у зв’язку з чим вони не могли скласти протокол.

«Утім, поліцейські детально описали суть події у рапорті, копію якого направлять до МЗС України», – заявив Тракало.

ЗМІ повідомляли, що ДТП за участі автомобіля на номерах дипломатичного представництва Росії сталася в ніч на 1 квітня на вулиці Нижній Вал у Києві.

Нагадаємо, після висилки з України 13 російських дипломатів, їх в Україні залишилося 66.