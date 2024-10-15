Колишньому правоохоронцю та його спільнику загрожує до 12 років ув'язення

В Одесі співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього правоохоронця та його спільника, які вимагали у місцевого жителя 60 тис. доларів неіснуючого боргу. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генерального прокурора.

Колишній правоохоронець стверджував, що його знайомий нібито заборгував йому 60 тис. доларів. До вимагання грошей він залучив спільника, а сам представлявся працівником ДБР. Обидва затриманих протягом місяця психологічно тиснули на потерпілого та погрожували.

«Фігуранти публікували в соцмережах фотографії членів сім’ї потерпілого з провокативними підписами, надсилали потерпілому фото та відео того, як стежать за ним та його сім’єю. Тому потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім’ї дадуть спокій», – йдеться у повідомленні ДБР.

11 жовтня співробітники ДБР затримали колишнього правоохоронця та його спільника під час одержання частини грошей від потерпілого – 25 тис. доларів. Обом затриманим оголосили про підозри у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Наразі, за рішенням суду, обоє чоловіків перебувають під вартою.

Крім того, слідчі з’ясували, що колишній співробітник правоохоронних органів вже перебуває під слідством за фактом хабарництво та псування чужого майна.