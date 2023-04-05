Експеримент впроваджують у санаторії "Батьківщина"

Кабінет міністрів України 21 березня ухвалив постанову, що дозволяє впровадити пілотний проект для зміни моделі взаємодії міністерства соціальної політики із підпорядкованими йому санаторіями. В ухвалі ідеться про те, що санаторій «Батьківщина» в Трускавці і санаторій «Слава» в Миргороді до кінця 2024 року надаватимуть соціальні послуги деяким категоріям громадян безоплатно. Метою пілотного проекту є впровадження у санаторіях підходу «гроші ходять за людиною», повідомляє мінсоцполітики.

Обидва санаторії надаватимуть найбільш затребувані соціальні послуги на безоплатній основі внутрішньо переміщеним особам похилого віку, переселенцям з інвалідністю, а також тим, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок пошкодження і хто подав відповідну заявку на відшкодування втрат.

Санаторії надаватимуть цим категоріям переселенців такі безоплатні послуги:

стаціонарного догляду;

притулку;

підтриманого проживання;

соціальної адаптації.

«Санаторії змінять організаційно-правову форму державної установи на державні некомерційні підприємства. Це дозволить підвищити фінансову й управлінську автономію цих закладів. До сьогодні існувала ситуація, коли держава не оплачувала послуги, а напряму фінансувала утримання цих бюджетних установ», – ідеться в повідомленні міністерства.

Зміна організаційно правової форми дозволить санаторіям самостійно затверджувати організаційну структуру, штатний розпис, визначати розмір зарплати працівників, надавати інші платні послуги, отримувати кошти з різних джерел фінансування (зокрема, від донорів).

«В результаті такі підприємства отримують нові інструменти для розвитку і можливості для виходу на ринок надання соціальних та медичних послуг», – вважають у міністерстві.

У Дрогобицькій районній військовій адміністрації повідомили, що санаторій «Батьківщина» в Трускавці зможе прийняти 200 переселенців, з яких 50 зможуть отримати послугу стаціонарного догляду (для тих, хто не може самостійно пересуватися і обслуговувати себе). Послугу притулку людина зможе отримувати упродовж шести місяців.

Аби скористатись соціальними послугами у санаторії, потрібно мати довідку ВПО та звернутися в управління соціального захисту територіальної громади, де людина перебуває на обліку. Також це можуть зробити опікуни людини, яка потребує соціальних послуг, що може запропонувати санаторій.

Як повідомляв ZAXID.NET, із квітня люди, які доглядають за рідними, потерпілими унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійної хвороби, зможуть отримувати виплати від держави.

Додамо, що агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителів для восьми популярних санаторіїв у Львівській, Закарпатській і Тернопільській областях, де селитимуть переселенців.