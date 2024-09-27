В Україні налічується близько 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Організація Об’єднаних Націй (ООН) не має достатньо грошей, необхідних для допомоги українцям взимку. За словами представниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліни Ліндхольм Біллінг, це пов’язано з низьким рівнем фінансування організації в зимовий період. Про це в п’ятницю, 27 вересня, повідомило «Суспільне».

Ліндхольм Біллінг пояснила, що УВКБ ООН наразі має лише 47% грошей, необхідних для допомоги мільйонам українців, переміщених або постраждалих від російського повномасштабного вторгнення. У 2023 році в цей час ця програма була профінансована на 70%.

Зараз в Україні близько 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проте обстріли інфраструктури та активізація російських військ спричиняють нові переміщення населення, зауважила представниця ООН.

«Майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня», – сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг.

УВКБ ООН співпрацює з українськими організаціями, щоб забезпечити підтримку внутрішньо переміщеним особам та надати допомогу найбільш вразливим групам населення, зокрема перед настанням зими. Близько 650 тис. людей отримують цю допомогу.

До слова, 25 вересня на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку генеральний секретар цієї організації Антоніу Гутерреш повідомив, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення більш як 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги. Він додав, що «із наближенням зими профінансовано менше половини Фонду гуманітарного реагування». У зв'язку з цим Гутерреш закликав донорів долучитись до допомоги місії в Україні, передає «Укрінформ».