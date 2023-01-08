Причиною розформування місії є відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу до місця трагедії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розформував місію з розслідування обставин обстрілу СІЗО в Оленівці, де загинули українські військовополонені. Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє «Радіо Свобода».

«Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів щодо інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події», – зазначив Дюжаррік.

За його словами, причиною розформування місії є відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу до місця трагедії.

«У нас була політична угода, але для такої складної та делікатної і, прямо сказати, небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх, і не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому», – сказав речник.

При цьому він не відповів на запитання, яка саме зі сторін не надала необхідних гарантій.

Дюжаррік додав, що місія може бути відновлена в майбутньому, але наразі з огляду на відсутність прогресу слід дозволити людям, що увійшли до її складу, повернутися до звичайної роботи.

«Щойно ми відчуємо, що є необхідні гарантії безпеки і ми можемо туди вирушити, місія буде відновлена», – запевнив представник Генсека ООН.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому РФ селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримувала Росія.

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS, нібито, вдарили українські військові.

Наразі РФ продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівка на Донеччині українських військовополонених.