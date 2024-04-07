Зупинка НПЗ може призвести до значного скорочення переробки нафти

У російському місті Орськ, розташованому в Орєнбурзькій області, прорвало дві дамби – вода з першої повністю затопила сам Орськ, а з другої загрожує центральному місту області – Орєнбургу. Через значні підтоплення зупинилася робота одного з найбільших російських НПЗ – «Орскнєфтєоргсінтез», повідомили російські пропагандистські ЗМІ у неділю, 7 квітня.

У прес-службі Орського заводу повідомили про призупинення роботи на невизначений термін. Зупинка російських потужностей спричинена «потребою дотримуватися техніки безпеки».

Завод, розташований за 14 км від кордону з Казахстаном, є одним з найбільших заводів Росії. Щорічно Орський завод переробляє 6,6 млн тонн нафти. Крім того, на НПЗ виготовляють бензин, дизель, мастило та газ, який росіяни застосовують для техніки на війні проти України.

В області ввели режим надзвичайної ситуації федерального характеру. За словами російського МНС, ситуація в регіоні критична. Триває евакуація мешканців Орську, будинки в місті затоплені, вода підбирається до обласного центру області Орєнбурга.

Зазначимо, крім екологічних лих російські НПЗ постійно перебувають під атаками дронів. Через регулярні обстріли видобуток та переробка та нафти в Росії скоротилися щонайменше на 12%. Як результат – у країні зросли ціни на бензин. Зростання вартості пального не врегулювала навіть заборона його експорту, яку Росія запровадила з березня 2024 року.