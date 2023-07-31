Правоохоронці встановлюють причину пожежі

На Тернопільщині в Скалатській громаді згоріло понад 100 гектарів пшениці. Щоб погасити пожежу залучили 5 одиниць рятувальної техніки та три десятки людей.

Надзвичайна ситуація трапилася після обіду 30 липня в с. Остап’є Скалатської територіальної громади Тернопільського району. Місцеві жителі повідомили про невелике загоряння на полі пшениці. Однак, коли рятувальники приїхали на місце виклику, то з'ясувалося, що горить площа понад 3 гектари.

«Негайно до місця пожежі направлено вогнеборців чергового відділення 24-го державного пожежно-рятувального поста. Крім того, залучено 5 одиниць техніки ПАП "Золотий жайвір", зокрема, 2 пристосовані техніки та 3 трактори для відорювання ділянок, що зайнялись», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

О 14:48 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Працівники ДСНС максимально швидко погасили загоряння, тому вдалося уникнути серйозних збитків. Загалом пожежа пшениці на корені на полі загальною площею близько 100 га.

На місце надзвичайної події підприємець викликав працівників поліції. Правоохоронці зареєстрували факт пожежі в ЄРДР і наразі встановлюють причину та наслідки загоряння.