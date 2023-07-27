Уночі в Соснівці згорів автомобіль Hyundai Santa Fe
Пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Вогонь знищив лобове скло та салон автомобіля
У Соснівці на Львівщині вночі 26 липня горів автомобіль Hyundai Santa Fe. Внаслідок займання постраждалих немає.
Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 26 липня о 22:11 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в Соснівці на вул. Козацькій, де горів автомобіль Hyundai Santa Fe.
На місце пожежі виїхали рятувальники 34-ої державної пожежно-рятувальної частини Соснівки. Пожежу ліквідували о 22:37. Вогонь знищив моторний відсік, пошкодив лакофарбове покриття та салон автомобіля. Люди в пожежі не постраждали.
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