Вогонь знищив лобове скло та салон автомобіля

У Соснівці на Львівщині вночі 26 липня горів автомобіль Hyundai Santa Fe. Внаслідок займання постраждалих немає.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 26 липня о 22:11 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в Соснівці на вул. Козацькій, де горів автомобіль Hyundai Santa Fe.

На місце пожежі виїхали рятувальники 34-ої державної пожежно-рятувальної частини Соснівки. Пожежу ліквідували о 22:37. Вогонь знищив моторний відсік, пошкодив лакофарбове покриття та салон автомобіля. Люди в пожежі не постраждали.