Важкі травми отримало 4 пасажирфів легковика

У Тернопільському районі 3 січня на дорозі М-19 Доманове — Тереблече сталася ДТП за участю рейсового автобуса. В аварії в селі Кровинка зіштовхнулися мікроавтобус Mercedes Benz та легковий автомобіль Volkswagen Passat. Наразі відомо про 8 травмованих людей, але за повідомленням поліції постраждалих може бути набагато більше.

ДТП сталася на заокругленій ділянці в населеному пункті близько 12:00. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та працівники служби надзвичайних ситуацій.

«Попередньо було відомо про 4 травмованих осіб. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів долучилися до деблокування потерпілих з понівеченого авто. Постраждалі при свідомості з травмами різного ступеня важкості», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в середу, 3 січня.

Поліцейські встановили, що за попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes Benz. Бус здійснював пасажирські перевезення за напрямком Тернопіль – Кошилівці.

«На момент аварії і в легківці, і в автобусі були пасажири. Наразі відомо про вісім потерпілих, але кількість травмованих може зростати, бо люди продовжують звертатися за меддопомогою», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Причини ДТП встановлять слідчі. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). У водіїв відібрали зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння.