Чоловік у суді розповів, що зарізав дружину за словесну образу

За жорстоке вбивство своє дружини 74-річного чоловіка суд відправив у в’язницю на 8 років. Вбивство трапилося в центрі Тернополя на саме Різдво, 7 січня 2023 року. Тернополянин спочатку кілька разів вдарив жінку пляшкою з-під вина, а потім коли вона впала на землю, взяв кухонний ніж і 13 разів проколов і порізав її шию.

Про вбивство своєї 73-річної дружини чоловік повідомив сусідам, а ті вже зателефонували в поліцію. Правоохоронці під час досудового слідства встановили, що конфлікт між подружжям трапився о 19:00 7 січня 2023 року. Причиною сварки стали взаємні образи. В якийсь момент чоловік взяв на кухні порожню пляшку з-під вина «Фраголіно», підійшов ззаду до потерпілої та наніс їй декілька ударів тарою по голові. Жінка впала на підлогу.

«Після того, обвинувачений взяв на кухні кухонний ніж та наніс лежачій дружині 13 ударів в шию та в грудну клітку. Окрім того, експерти на тілі жінки виявили ще 8 незначних повздовжніх порізів, зокрема на руках та долонях. Смерть потерпілої настала через перерізані сонні артерії, що призвело до масивної крововтрати», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 жовтня.

Обвинувачений в суді свою вину визнав повністю. Також розповів, що дружиною був одружений з 1971 року. Дітей у них не було, однак він постійно здійснював догляд за жінкою. Того дня, коли сталося вбивство, він запитав дружину, де документи на квартиру. Потерпіла відповіла, що не знає та обізвала його та сестру, за що він її зарізав.

«Зі слів обвинуваченого, він один раз її вдарив по голові пляшкою, яку взяв на кухні. Після чого в коридорі, за його словами, тупим кухонним ножем один раз перерізав її горло. Також обвинувачений зазначив, що після того, як здійснив поріз на шиї, то ще раз ножем наніс колючий удар у те саме місце. Потерпіла намагалась руками забрати ніж, від чого у неї утворились рани на долонях. Крім цього, він закривав потерпілій рот сорочкою та подушкою. Далі він пішов до сусідів і повідомив їм, що сталось. Після цього, його забрали працівники поліції», – йдеться у матеріалах справи.

Тернопільський міськрайонний суд, вислухавши всіх потерпілих та обвинуваченого, присудив 74-річному чоловіку 8 років позбавлення волі. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.