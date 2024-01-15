Неповнолітні приїхали в Тернопіль з одного із коледжів області

В Тернополі двоє неповнолітніх хлопців зухвало пограбували 53-річну жінку. Правопорушники близько 22:00 14 січня підбігли до тернополянки ззаду, штовхнули її в сніг, а з рук вирвали сумку. Постраждала заявила, що в сумці було 1300 гривень, банківські та кредитні картки і документи. Поліцейські розшукали неповнолітніх за два дні. Тепер хлопцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про інцидент в поліцію повідомила пограбована жінка. 53-річна тернополянка розповіла, що пізно увечері поверталася ввечері з роботи. В одному із дворів на вулиці 15 Квітня у Тернополі раптом до неї ззаду підбігли двоє невідомих хлопців, штовхнули її та вирвали з рук сумку. Після чого втекли у невідомому напрямку. У сумці було 1300 гривень, банківські картки та документи. Через темну пору доби жінка не змогла чітко розгледіти нападників.

Обстеживши прилеглу територію, поліцейські знайшли сумку потерпілої, але вона була вже порожньою. Правоохоронці провели поквартирний обхід, опитали близько сотні громадян, опрацювали відео з камер спостереження.

«У ході вжитих заходів оперативники карного розшуку спільно з співробітниками відділу кримінального аналізу ГУНП встановили причетних до злочину осіб. Ними виявилося двоє неповнолітніх жителів одного із сіл Тернопільського району. Хлопцям 15 та 17 років. Їх розшуківці знайшли на орендованій квартирі у Тернополі, неподалік від місця вчинення злочину», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 15 січня.

За повідомленням головного поліцейського Тернопільщини Сергія Зюбаненка, хлопці навчаються в одному із коледжів області. До Тернополя, як стверджують, приїхали на канікули, аби підзаробити.

Поліцейські наразі перевіряють причетність юнаків до вчинення інших кримінальних правопорушень на території обласного центру. Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж). Також неповнолітнім мають обрати запобіжний захід. Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 10 років позбавлення волі.