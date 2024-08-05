В пацієнта різко почали відмовляти нирки та легені

Тернопільські лікарі вчасно виявили в тернополянина рідкісну хворобу, яка трапляється раз на 4 млн людей. Пацієнт довго скаржився на болі в горлі, коли ж звернувся до лікарні, то медики виявили, що в нього вже почали відмовляти нирки, ураження також відбулося в легенях. Лікарі вчасно діагностували в чоловіка аутоімунне захворювання – синдром Гудпасчера, яке є дуже рідкісним і може призвести до смерті.

В Тернопільську комунальну лікарню швидкої допомоги звернувся ж 45-річний тернополянин. Чоловік скаржився на погане самопочуття. Протягом 6 місяців він страждав на часті тонзиліти. Під час проведення аналізів лікарі виявили, що в чоловіка вже почали відмовляти обидві нирки.

«Потягом попередніх двох днів у пацієнта зменшилась кількість сечі. Аналізи показали критичні значення і тому, на основі даних результатів, діагностовано гостру ниркову недостатність. Пацієнта терміново перевели у реанімацію та провели нирковозамісну терапію. На 3-4 добу з'явились нові симптоми: інтенсивне кровохаркання, зниження сатурації, наростання задишки. Комп1ютерна томографія показала двобічне полісегментарне ураження легень», – повідомили в Тернопільській комунальній лікарні швидкої допомоги.

Уражені легені

Лікуюча лікарка-нефрологиня Ольга Нюнькіна та пульмонологиня Ірина Чванкіна запідозрили синдром Гудпасчера. Це вкрай рідкісне прогресуюче автоімунне захворювання легенів та нирок, яке потребує негайного лікування для збереження життя пацієнта. Щоб підібрати якісне лікування медики консультувалися з фахівцями з іншим клінік. Також зверталися до німецької клініки «Шаріте».

«Вже за добу з'явились перші позитивні результати. Наразі стан пацієнта стабільний, спостерігається покращення, сатурація відновлена, а комп’ютерна томографія підтвердила здоровий стан легень. Він регулярно проходить процедуру гемодіалізу та поступово повертається до звичного життя», – зазначили в лікарні.

Додамо, що синдром Гудпасчера небезпечний не лише тим, що він важкий у діагностуванні через свою рідкісність, а й тим, що погіршення стану пацієнта буває дуже швидким і може спричинити смерть. Це захворювання може спровокувати попередньо перенесені вірусні чи бактеріальні інфекції або ж переохолодження.