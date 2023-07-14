У Тернополі через сильну зливу 13 липня увечері утворилося провалля на дорозі на перехресті центральних вулиць. Через загрозу потрапляння автомобілів, автобусів та тролейбусів у яму міська влада призупинила рух громадського транспорту.

Дощова вода підмила і вирвала асфальт на межі вулиць Замкова-Грушевського-Крушельницької (в районі будівлі Тернопільської обласної військової адміністрації). На цьому місці розташована частина каналізаційного колектора, тому і утворилося провалля. Наразі, небезпечне місце на дорозі огороджене.

«Зараз на вулиці Крушельницької працюють комунальні служби для ліквідації пошкодження дорожнього покриття. Через роботи і для того, щоб громадський транспорт не потрапив у провалля рух буде тимчасово припинено 14 липня та до моменту ліквідації провалля», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Загалом повідомлялося, що не курсуватимуть п'ять автобусних маршрутів та один тролейбусний. Наразі рух приватного автомобільного транспорту та частини автобусів відновлено. Проте він і досі залишається на цій ділянці утруднений, тому водіїв просять планувати свої поїздки зважаючи на те, що в центральній частині міста розпочалися ремонтні роботи.

Минулої доби через сильні зливи підтопило частину вулиць міста. Внаслідок значних дощів у Тернополі, на вул. Федьковича, 16, вода підтопила підвальне приміщення Тернопільської міської дитячої поліклініки. Також підтоплення зазнали і приватні господарства на вул. Оболоня, 35 та 37. Щоб відкачати воду з території і приміщень, залучили пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільщини.