Угорщина та Сербія добудували газопровід, яким газ із «Турецького потоку» піде до Європи

Угорська компанія FGSZ разом із сербською Srbijagas завершили будівництво лінійної ділянки газопроводу, через який Угорщина зможе отримувати російський газ через чорноморський газогін в обхід України. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на сербські ЗМІ.

Як повідомляється, на останньому етапі було добудовано частину газопроводу на кордоні Угорщини та Сербії. Запуск газу за цим маршрутом планують на 1 жовтня.

Газопровід «Турецький потік», за яким Росія постачає газ через Чорне море в Туреччину і далі на південь Європи, працює з січня 2020. Спочатку газ отримували Туреччина, Болгарія, Греція, Македонія та Румунія. З 2021 до них у межах так званого Балканського потоку долучилися Сербія і Боснія та Герцоговина. Потім через Сербію газ має дійти до Угорщини і Австрії.

Нині реалізується перший етап будівництва перемички між Сербією та Угорщиною потужністю 6 млрд кубометрів на рік, він передбачає будівництво 15 км лінійної частини.

З жовтня 2022 на жовтень 2023 через побоювання Угорщини щодо американських санкцій відклали розширення цієї перемички до 8,5 млрд кубометрів газу.

Держдепартамент США 15 липня 2020 року випустив нове роз'яснення до розділу 232 закону про протидію противникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA), який передбачає можливість введення санкцій щодо осіб, які здійснюють інвестиції в російські експортні енергетичні трубопровідні проекти.

Роз'яснення розширило можливість застосування санкцій до осіб, що здійснюють інвестиції (або надають товари або послуги), безпосередньо і значною мірою сприяють будівництву газопроводу «Північний потік 2» і другої нитки газопроводу «Турецький потік». Пізніше у Держдепі зазначили, що той факт, що болгарський уряд називає «Турецький потік» «Балканським потоком» і претендує на те, що він є частиною болгарської газової інфраструктури, не змінює суті проекту. До слова, Угорщина в 2020 році отримала 8,637 млрд куб. м російського газу.

Нагадаємо, окрім «Турецького потоку», Росія прокладає ще один газогін – «Північний потік-2». Обидва газопроводи транзитуватимуть російський газ в обхід України, яка зараз є основною транзитеркою російського газу до ЄС.