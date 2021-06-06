Договір про транзит закінчується у 2024 році, але може бути продовжений

В уряді Німеччини заявляють, що Україна повинна залишатися країною транзиту російського газу навіть після добудови «Північного потоку-2». Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штефффен Зайберт, якого цитує Reuters із посиланням на німецькі ЗМІ.

«Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після «Північного потоку-2», – наголосив Зайберт.

Німеччина очікує, що Росія дотримуватиметься чинної міжурядової угоди, яке зобовʼязує її спрямовувати газ через Україну. Договір про транзит закінчується у 2024 році, але може бути продовжений.

Зазначимо, що раніше речник Кремля Дмитро Пєсков запевняв, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу. Своєю чергою віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що «Північний потік-2» буде добудований до кінця 2021 року.

Як інформував ZAXID.NET, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск «Північного потоку-2».

Що таке «Північний потік-2»

Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України довжиною понад 1200 км. Потужність нового трубопроводу складе 55 млрд м3 газу на рік. Вартість проекту – 9,5 млрд євро. Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Спершу планувалося завершити його до кінця 2019 року, але через спротив частини європейських країн, будівництво загальмувалося.

Противниками проекту є, зокрема, Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія та США. Серед аргументів наводиться, зокрема, посилення енергетичної залежності Європи від постачання російського газу, а також шкода екосистемі Балтійського моря. Росія, Німеччина, Австрія та інші країни, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.

Будівництво російського газопроводу в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої.