В Україні через негоду знеструмлено майже 300 населених пунктів

В Україні з 14 по 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 295 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Відзначається, що внаслідок граду, гроз та поривів вітру через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 295 населених пунктів у 4 областях, а саме: Київська – 173 н.п., Вінницька – 72 н.п., Житомирська – 31 н.п., Черкаська – 19 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У Василькові Київської області, за попередніми даними, пошкоджено покрівлі 8 будівель, з них 2 п’ятиповерхові житлові будинки та їдальня дитячого садка. У смт Глеваха Васильківського району внаслідок падіння гілки дерева травмовано 1 особу 1992 року народження, яку у стані середньої важкості госпіталізовано.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Київ накрило потужною зливою з грозою. Сильний дощ у Києві розпочався приблизно о 21:30 і тривав трохи більше години. Початок зливи супроводжували шквальні пориви вітру і грози.