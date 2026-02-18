Українцям і бізнесу стали частіше давати кредити

В українських банках знову активно зростає кредитування – темпами, які були характерні для мирного часу. Банківська система вже готова до масштабнішого надання позик бізнесу та людям. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє «Укрінформ».

«Банки сьогодні капіталізовані, прибуткові та ліквідні. Ми вже майже на 80% адаптували наші правила до вимог Європейський Союз, а до кінця наступного року цей показник буде 100%. Динаміка відновлення кредитування відповідає мирним часам», – сказав Пишний.

За його словами, гривневі кредити для компаній за рік зросли більш ніж на 35%. Це суттєвий контраст із періодом після 2014 року, коли банківська система перебувала в кризі: тоді загальний обсяг кредитів лише за один рік скоротився на 60%, а валютні позики – на 70%.

Попри війну, з 2024 року кредитування знову почало зростати. Пишний наголосив, що цьому сприяє співпраця з Міжнародний валютний фонд, урядом та економічними відомствами.

За офіційними даними, у 2024 році гривневі кредити бізнесу зросли на 21%, а позики населенню – на 38%. У грудні 2025 року обсяги кредитування бізнесу збільшилися ще на 35,6% у річному вимірі, а населення – на 32%.

Як писав ZAXID.NET, НБУ пом’якшив низку валютних обмежень для бізнесу. Головна зміна – введення «позикового» ліміту, що дозволяє компаніям, які отримали нові кредити або позики з-за кордону після 1 січня 2026 року, використовувати ці кошти для погашення старих зобов’язань (отриманих до 20 червня 2023 року) та виплати відсотків за ними.