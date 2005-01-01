В Україні ліквідують районні податкові інспекції

Відповідне рішення ухвалив Кабмін 28 березня

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 14:492460

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Районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головних управлінь ДФС в регіонах. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Як зазначається, це є першим етапом структурної реорганізації Державної фіскальної служби.

«Така реорганізація дозволяє ефективно організувати роботу персоналу районів та областей», – наголошують у міністерстві. Так, в областях ефективніше виконуватимуть аудит і роботу з боргом, а в районах зосередяться на обслуговуванні платників.

У міністерстві також повідомили, що наступним кроком буде створення єдиної юрособи на рівні податкового блоку ДФС.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про наміри реорганізувати Державну фіскальну службу у дві юридичні особи.

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