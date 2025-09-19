Основну частину продукції іноземної компанії спрямовують на потреби української армії

Уже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, локалізують виробництво своєї продукції на території України. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в п’ятницю, 19 вересня.

За словами міністра, український уряд пропонує іноземним компаніям різні моделі співпраці, зокрема й «данську модель», Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська.

Аби мінімізувати ризики для інвесторів створюється Defence City – спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України, зазначив Денис Шмигаль. Defence City передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.

Нагадаємо, 16 вересня агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перші два пакети військової допомоги Україні по 500 млн доларів кожен. Американське озброєння для України профінансували деякі країни-члени НАТО за новим механізмом PURL.