Надходження від податку на електронні послуги нерезидентів у 2024 році у 4 рази перевищили початково заплановану суму. Про це у вівторок, 7 січня, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились. Навпаки, надходження з так званого податку на Google рік до року зростають», – йдеться у повідомленні.

За даними Гетманцева, в рік запровадження податку надходження склали 4,3 млрд грн у 2023 році – 8 млрд грн. У 2024 році надходження складали 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону.

«Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і «податок на Google», – додав голова комітету.

Раніше стало відомо, що влада Кремля вилучила понад 100 млн доларів у російського підрозділу американської компанії Google, які спрямувала на фінансування військової пропаганди.