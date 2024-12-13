Google Play з 26 грудня на невизначений термін припинить обробляти платежі розробників застосунків, чиї банківські рахунки розташовані в Росії. Про це у четвер, 12 грудня, повідомили користувачі порталу Habr.

Google Play повідомив користувачів, що відхилятиме всі спроби придбати платні застосунки, здійснити покупки в них, а також продовжити підписки. Останні виплати розробникам з банківськими рахунками в Росії заплановані на 15 січня.

«Після 25 грудня ми будемо відхиляти всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в застосунках (включно з новими передплатами) та продовжити передплати через Google Play Платежі», – йдеться у листі.

Лист росіянам від Google Play

Припинення виплат може призвести до скорочення розробок нових застосунків та ігор у Росії.

Відзначимо, що у серпні 2024 року сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорнув свою діяльність в російському інтернеті та відключив облікові записи користувачів із Росії.

Також повідомляли, що найбільші технокомпанії світу Microsoft та Amazon заборонили доступ до своїх хмарних сервісів на території Росії. З 20 березня росіяни не можуть користуватися популярними хмарними продуктами компаній.