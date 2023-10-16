Кому варто зробити щеплення проти Covid-19 та грипу

Осінь – це час, коли традиційно зростає рівень сезонних захворювань. За прогнозами медиків, цьогоріч ситуація буде складнішою, аніж у 2022-му. Адже до сплесків грипу та ГРВІ знову доєднався Covid-19 – в Україні фіксують все більше випадків цього захворювання.

Як зазначають лікарі, у нинішньому епідеміологічному сезоні коронавірусна хвороба становить найбільшу загрозу для людей, старших за 60 років, а також для тих, хто має хронічні недуги. Це пов’язано з тим, що імунна система, яка слабшає з віком або через постійні хвороби, не може забезпечити надійного захисту від коронавірусу, який на додачу знову мутував.

Другий і третій бустер від Covid-19: кому він потрібен

Медики наголошують, що єдиним варіантом, який дозволяє вберегтися від важких ускладнень Covid-19, є вакцинація. Як розповідає головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, базовий курс вакцинації передбачає два щеплення і один бустер. За його словами, бустерну дозу вакцини потрібно отримати через п’ять місяців після другого щеплення.

На жаль, в Україні не так багато літніх людей, які отримали всі три щеплення. До того ж навіть за наявності повного базового курсу вакцинації українці віком понад 60 років та з хронічними хворобами залишаються у групі ризику.

Тому таким категоріям людей необхідно зробити другий і третій бустер через кожні 5 місяців після попереднього щеплення. Це допоможе захиститися від важкого перебігу Covid-19 і, відповідно, від летальних наслідків.

Навіть під час війни держава забезпечує українців вакцинами проти коронавірусної хвороби – зробити такі щеплення можна безкоштовно.

Чому важливо отримати щеплення від Covid-19 та грипу

Для людей літнього віку та тих, хто страждає на хронічні захворювання, небезпеку становить не тільки Covid-19, а й грип. Ця недуга також може спричинити серйозні наслідки для організму. Однак їх можна попередити завдяки щепленню. Вакцина від грипу доступна в аптеках.

Важливо розуміти, що вакцина від Covid-19 не захищає від грипу і навпаки. Тобто для захисту свого здоров’я потрібно отримати обидва щеплення.

Про вакцинацію слід замислитися не лише людям із груп ризику, а й їхнім близьким. Наприклад, зробити щеплення слід тим, хто має літніх батьків чи бабусь та дідусів. Адже люди у поважному віці можуть легко підхопити хворобу від молодших членів родини.

Водночас молодь має достатньо інформації про небезпечність хвороби та способи захиститися від неї. Вони повинні пояснювати своїм близьким, що навіть у випадку інфікування, вакцинація захищає від тяжкого перебігу.

Тим паче що такий прояв турботи про здоров’я не потребує багато часу. Як пояснив лікар-інфекціоніст Федір Лапій, під час одного візиту до лікаря можна отримати щеплення проти грипу та проти Covid-19. Як наголошують імунологи, це цілком безпечно та ефективно.

Проєкт USAID допомагає захищати здоров’я населення України

Зараз в Україні триває інформаційна кампанія, метою якої є підвищити обізнаність людей щодо вакцинації. Як розповіла керівниця проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я» та директорка Пакту в Україні Альона Герасимова, важливо, аби українці розуміли, навіщо потрібні щеплення, чому їх не варто боятися та як це допоможе літнім людям уникнути ризиків та ускладнень у разі захворювання.

Проєкт USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я» розрахований на п’ять років. Його головна мета – допомогти уряду України протидіяти загрозам громадському здоров’ю і виконувати критично важливі функції у цій системі. Проєкт уже рік працює в Україні і сприяє захисту здоров’я населення у кризовий період.