Щороку в Україні реєструється близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань. Приблизно 98% з них пов’язані з грипом (ГРВІ).

«У світі, де стрімко поширюються ці хвороби, вакцинація стає необхідною та важливою частиною глобального здоров’я», – каже лікарка сімейної медицини Анна Сєрова.

Вакцинація потрібна, щоб знизити ризик тяжкого перебігу хвороби

Вакцинація від грипу та Covid-19 допомагає істотно знизити ризик зараження та важких ускладнень, а також зупинити поширення вірусів у суспільстві, зазначають лікарі. Її роблять незалежно від віку чи статі.

Вакцинування є важливим процесом не лише на особистому рівні. Це стосується кожної громади та країни в цілому. Вакцинування є ефективним засобом, щоб запобігти епідеміям та підтримати здоров'я сотень тисяч людей.

Проєкт USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я» є цінним інструментом у цій боротьбі. Його мета полягає в тому, щоб забезпечити всіх українців якісними медичними послугами та підвищити довіру до вакцинації.

Епідсезон цього року буде складнішим від попереднього

Лікарі попереджають, що цьогорічний сезон інфекційних захворювань (включаючи Covid-19 та грип) очікується важчим, ніж торік. Річ у тім, що зараз ці хвороби поширюються одночасно.

«Щеплення бажано зробити до початку циркуляції сезонних вірусів, щоб сформувалася достатня кількість антитіл. Для чого потрібно приблизно два тижні. Однак вакцинуватися можна й пізніше, навіть якщо уже зафіксовані сезонні спалахи», – наголошує лікарка.

Важливо зазначити, що вакцинація від грипу не захищає від Covid-19 і навпаки. Відповідно до рекомендацій фахівців, вакцинацію проти обох захворювань можна проводити в один день або з мінімальним інтервалом.

Особливу увагу вакцинації слід приділити особам, що входять до групи ризику:

людям віком від 60 років;

вагітним жінкам;

особам з хронічними захворюваннями;

медичним працівникам;

учителям;

військовослужбовцям.

Вакцинація від коронавірусу залишається безкоштовною для всіх охочих. В наявності є майже 5 мільйонів доз вакцини для дорослих та окремі вакцини для дітей. Не варто нехтувати шансом зупинити поширення небезпечних вірусів та покращити якість життя.