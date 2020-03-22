МОЗ повідомило про одужання ще 7 людей від коронавірусу

За стандартами ВООЗ, людина одужала, якщо два тести поспіль показують негативний результат

22 березня Центр громадського здоров'я та МОЗ повідомили, що в Україні від коронавірусу Covid-2019 одужали 8 людей. Усі вони з Чернівецької області, де загалом зафіксували 25 випадків зараження.

Перший хворий отримав другий негативний тест на Covid-2019 20 березня, про ще сімох пацієнтів, які одужали, Центр громадського здоров'я повідомив 22 березня.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я виправило інформацію та повідомило, що насправді йшлося не про пацієнтів, які одужали, а про 8 людей, які мали підозри на коронавірус, що не підтвердилися. Таким чином в Україні офіційно видужав від коронавірусу лише один чоловік.

Додамо, що 20 березня коронавірус діагностували в 58-річного львів'янина, який повернувся з Німеччини. Чоловік не мав жодних симптомів захворювання, проте про всяк випадок здав аналізи в приватній клініці. Наразі симптомів у нього також немає, він перебуває в самоізоляції, а в інфекційній лікарні в нього повторно взяли аналізи, аби з'ясувати, чи він все ще заражений, чи самостійно одужав.

Загалом станом на 22 березня в Україні зафіксовано 49 випадків зараження коронавірусом, три з яких летальні – у Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Також 21 березня коронавірус діагностували в першого хворого в окупованому Криму. Найбільше випадків захворювання в Україні – на Буковині (25) та у Київській області (13, включаючи Київ).

У світі на коронавірус захворіли вже майже 312 тисяч людей, з яких понад 93 тисячі одужали, а майже 13,5 тисяч померли. У Китаї, звідки почався спалах Covid-2019, епідемія пішла на спад – останні кілька днів там не фіксують нових випадків зараження. Натомість пандемія поширюється в США, Ірані та країнах Європи, зокрема, в Італії, Іспанії, Німеччині і Франції.