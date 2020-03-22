У МОЗ помилилися щодо 7 людей, які вилікувалися від коронавірусу

Центр громадського здоров'я та МОЗ повідомили, що станом на 22 березня в Україні від коронавірусу Covid-2019 одужали 8 людей у Чернівецікій області. Пізніше Міністерство охорони здоров'я виправило інформацію та повідомило, що насправді йшлося не про пацієнтів, які одужали, а про 8 людей, які мали підозри на коронавірус, що не підтвердилися. Таким чином в Україні офіційно видужав від коронавірусу лише один чоловік.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 49 випадків зараження коронавірусом, три з яких летальні – у Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Також 21 березня коронавірус діагностували в першого хворого в окупованому Криму. Найбільше випадків захворювання в Україні – на Буковині (25) та у Київській області (13, включаючи Київ).

У світі на коронавірус захворіли вже майже 312 тисяч людей, з яких понад 93 тисячі одужали, а майже 13,5 тисяч померли. У Китаї, звідки почався спалах Covid-2019, епідемія пішла на спад – останні кілька днів там не фіксують нових випадків зараження. Натомість пандемія поширюється в США, Ірані та країнах Європи, зокрема, в Італії, Іспанії, Німеччині і Франції.