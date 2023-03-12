Послуги поповнення карток та інші сервіси iBox знову запрацювали

В Україні відновили роботу платіжні термінали iBox, що перестали працювати декілька днів тому через ліквідацію банка-партнера «Айбокс Банк», що приймав платежі. Про це повідомили на Facebook-сторінці iBox.

«Як і обіцяли – лише за три дні нашій команді вдалося відновити роботу всього парку терміналів. Тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основними послугами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скористатися послугами терміналів самообслуговування можуть клієнти monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інших компаній.

Як інформував ZAXID.NET, 7 березня НБУ оголосив про відкликання банківської ліцензії в акціонерного товариства «Айбокс Банк» та його ліквідацію. Поповнити банківські картки через термінали IBOX було неможливо.

Рішення ухвалили через систематичні порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. Нацбанк повідомив, що «Айбокс Банк» неналежно виконував свої обов'язки.

Вже наступного дня, 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів та відділень «Айбокс Банку». У СБУ заявили, що викрили посадовців банку на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино.

В «Айбокс Банку» зазначали, що працюють на фінансовому ринку з 1993 року, у 2013-му були визнані найстабільнішим банком, а у 2020-му – найбільшим транзакційним банком України.