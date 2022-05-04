Наразі все «радянське» тепер сприймається українцями як російське, а відповідно – вороже

В Україні зафіксувало найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР. Лише 11% жалкують за ним. Водночас абсолютна більшість – 87% ні. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Як повідомляють соціологи, наприкінці лютого 2022 року, внаслідок повномасштабної агресії Росії, відбувся різкий перелом в ідеологічних поглядах українського суспільства щодо будь-яких маркерів пов‘язаних із Росією. Відбулася «декомунізація» та «дерусифікація» суспільної думки.

«Повномасштабна агресія Росії проти України відчутно вплинула на сприйняття ідеологічних питань, особливо пов’язаних зі «спільною» радянською історією», – кажуть соціологи.

Наразі все «радянське» тепер сприймається українцями як російське, а відповідне – вороже.

(інфографік «Рейтингу»)

Також головна причина – використання російською пропагандою у війні проти України радянських символів та спекуляцій на «спільному» історичному минулому.

Вони порівняли ставлення до радянських часів росіян та українців протягом кількох років і помітили протилежні тенденції. В Росії з 2010 року кількість людей, які відчувають ностальгію за СРСР, зростає, а в Україні знижується.

(інфографік «Рейтингу»)

У 2010 році за Радянським Союзом сумували 55% росіян та 46% українців. У 2021 в Росії за СРСР ностальгували 63% громадян. В Україні у 2022 за радянським минулим жалкують лише 11%.

«Таким чином станом на кінець квітня 2022 року в Україні зафіксовано найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР (11%). Не жалкують за ним – абсолютна більшість – 87%», – говорять соціологи.

Опитування проводилось 27 квітня 2022 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. В опитування взяли учать 1000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.