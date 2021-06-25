За січень-березень в Україні зафіксували рекордний з 2017 року рівень безробіття – 10,5%. На цей показник вплинув весняний карантин 2021 року. Якщо торік бізнес сподівався на швидке покращення ситуації, то цьогоріч підприємці вимушені були звільняти людей, щоб оптимізувати процеси. Про це йдеться в повідомленні неурядового «Центру економічної стратегії».

Зазначається, що суттєво зросло безробіття серед жінок 35-39 років: якщо раніше безробіття становило близько 10%, то у I кварталі 2021 воно сягнуло майже 15% (у чоловіків – 10,5%).

На думку економістів, зберегти зайнятість могла би програма виплат з часткового безробіття, яка так і не запрацювала на повну (у 2020 році нею скористалися 2,5% від усіх зайнятих)

Безробіття в Україні є структурним – люди, які втратили роботу у постраждалих від карантину галузях, вже змінили діяльність і не планують повертатися. А умовні білі комірці (посадовці, менеджери та інші), яких було звільнено, не йдуть працювати за іншими напрямами.

З цієї причини сезонні вакансії у галузі послуг нині рекордно зростають і не заповнюються. Такий тренд можна побачити і в ЄС, наприклад, у Нідерландах після відкриття економіки роботодавці не можуть знайти людей у HoReCa (громадське харчування та готельне господарство) та у галузь розваг.

До слова, станом на 1 січня 2021 року в Україні виплати з часткового безробіття отримали 197 396 найманих працівників та 185 751 ФОП (виплати на себе).

На початку червня Пенсійний фонд завершив виплати 8 тис. грн державної допомоги ФОПам і найманим працівникам, які не мали змоги працювати через посилення карантинних обмежень в «червоних» зонах навесні. Загалом на отримання допомоги було подано 337 946 заявок та виплачено 2,7 млрд грн.