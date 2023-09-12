В Україні вперше тестують систему, яка працює на базі штучного інтелекту й допомагає діагностувати захворювання або ушкодження головного мозку. Пілотний проект BrainScan напередодні запустили в Одесі, повідомило у вівторок, 12 вересня, Міністерство охорони здоров'я.

Як йдеться в повідомленні, нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Через п'ять хвилин лікар може вирішити, як лікувати пацієнта.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку показало хороші результати. Тому відтепер такий досвід вже використовують у прифронтовому Краматорську на Донеччині.

«Майбутнє – саме за такими технологіями, які можна застосовувати в діагностиці як незалежну експертну "другу думку" для швидкого реагування та прийняття рішень», – зазначила лікарка-рентгенологиня вищої категорії Анастасія Мудрова.

Цей проект Міністерство охорони здоровʼя впроваджує за підтримки проекту USAID «Сталий розвиток національних систем охорони здоровʼя в Україні» (LHSS).