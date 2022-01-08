За порушення закону загрожуватиме штраф у 65 тис. грн

Від суботи, 8 січня, в Україні запрацювали зміни до закону про рекламу, за якими роботодавців штрафуватимуть за вказування у вакансії бажаної статі, віку, раси, кольору шкіри тощо. Про це пише «Громадське».

Раніше відповідні зміни до закону «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі були підтримані парламентом.

Як зазначається, ще з 1996 року в Україні діє заборона на дискримінацію в рекламі про вакансії. Згідно з нею, роботодавці не можуть вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, представникам певної раси, кольору шкіри. Крім того, також заборонено вказувати бажане соціальне походження кандидата, його майновий стан, місце проживання.

Натомість відтепер за недотримання цієї норми роботодавцям загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати. З 1 грудня 2021-го мінімальна заробітна плата становить 6,5 тис. грн, тобто штраф становитиме 65 тис. грн.

Накладати штрафи на порушників нової норми закону України має право центральний орган виконавчої влади, який слідкує за дотриманням прав споживачів – Державна служба з питань праці.

Роботодавці мають сплатити штраф упродовж 15 календарних днів із дня вручення документа від Держпраці. Якщо ж штраф не сплатити, то його можуть стягнути через суд.