Наразі триває виконання попередніх рішень щодо кращої підготовки та оснащення мобільних вогневих груп

В Україні ухвалили рішення збільшити кількість мобільних вогневих груп у тих регіонах, які найчастіше атакують росіяни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 11 листопада.

«Заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору», – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, наразі триває виконання попередніх рішень щодо кращої підготовки та оснащення мобільних вогневих груп.

Крім цього президент повідомив, що триває розробка комплексної програми проти російських керованих авіаційних бомб. Сьогодні уже є перспективні технологічні рішення щодо цього.

«Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання», – додав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 11 листопада, російські військові вкотре атакували Україну ударними безпілотниками та двома керованими авіаційними ракетами. Сили оборони збили щонайменше 39 БПЛА.

4 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія застосовує проти України вдесятеро більше дронів Shahed, аніж минулої осені. У жовтні 2024 року росіяни запустили по Україні 2023 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Загалом з початку року окупанти запустили 6987 БПЛА.