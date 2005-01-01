В Україні збудують два заводи з виробництва картоплі фрі

Промислова лінія виробництва картоплі фрі

У 2019 році два великих виробника картоплі – компанії «Овочева група» і «Аделаїда» – планують побудувати в Україні заводи з виробництва картоплі фрі. Про це повідомила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Оксана Руженкова, передає AgroTimes.

За її словами, «Овочева група» вже має контракт на постачання виробленої картоплі фрі до Ізраїлю. «Цього року компанія проводитиме сертифікацію своїх виробничих площ, що розташовані на Чернігівщині, та одночасно будуватиме завод. Господарство вже провело сортовипробування, пройшло відповідний фінансовий аудит і наразі шукає способи отримати зовнішній кредит», - уточнила Руженкова.

Між тим, компанія «Аделаїда» має намір збудувати завод з виробництва картоплі фрі на Житомирщині. Це господарство планує орієнтувати свою систему збуту на внутрішній ринок. «Аделаїда має неабиякий досвід у вирощуванні, реалізації й експорті картоплі. У 2018 році господарство почне сортовипробування. Усі необхідні сертифікати має. Нині обирає виробничу лінію. Завод будуватиме власними коштами», - зазначила директорка УАВК.

До слова, компанія «Овочева група» розташована у Чернігівській області. Під картоплею у компанії 750 га землі, в тому числі 150 га - на поливі. Компанія «Аделаїда» вирощує картоплю в Херсонській та Житомирській областях.