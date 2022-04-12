Корабель «Сапфір» пришвартували в порту Ізмаїл

До Ізмаїлу прибув звільнений з російського полону корабель «Сапфір». Про це у вівторок, 12 квітня, повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Звільнене від російських окупантів рятувальне судно «Сапфір» вже в Україні. Його пришвартували в порту Ізмаїл», – повідомив Андрій Єрмак.

Зазначимо, що 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня під час першого обміну полоненими. А 8 квітня судно доставили в румунський порт Суліна.

Фото Андрія Єрмака

«Над поверненням «Сапфіра» працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO)», – написав тоді у своєму Telegram-каналі Андрій Єрмак.

Зазначимо, що рятувальне судно «Сапфір» є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі. З моменту повномасштабного наступу РФ буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі «Сапфіра» була ліквідована пожежа на борту танкера «Millenial Spirit» (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.

Нагадаємо, росіяни захопили українське цивільне судно біля острова Зміїний ще 26 лютого. На початку березня стало відомо, що захоплений корабель «Сапфір» транспортують у Севастополь.