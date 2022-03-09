Росіяни трансопртують захоплений український корабель в порт у Севастополі

Українське рятувальне судно «Сапфір», яке росіяни захопили біля острова Зміїїний ще 26 лютого, транспортують в порт окупованого Севастополя. Екіпаж судна перебуває у заручниках, зв'язку з ними не було 12 днів, повідомило головне управління розвідки Міноборони у середу, 9 березня.

За даними ГУР, капітан«Сапфіру», вийшов на зв'язок з адміністрацією морських портів України, таку можливість дали росіяни.

«Капітан повідомив, що на борту перебувають «зелені чоловічки», які тримають екіпаж «під дулами». На судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функції командування», – повідомили на сайті ГУР.

Росіяни незаконно захопили рятувальне судно «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію з порятунку людей та прямувало до Одеси. Таке класифікується як піратське захоплення корабля і є порушенням всіх норм міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі.

«Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи», – ці слова почув капітан окупантів під час розмови із Одеським координаційно-рятувальним центром.

До слова, цивільне рятувальне судно «Сапфір» є на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Воно призначене для патрулювання у відкритому морі. Скільки людей перебуває у заручниках управління розвідки не повідомило.

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