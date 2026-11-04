Йдеться про територію біля ботанічного саду Ужгородського університету

Ужгородська міська рада 27 жовтня оприлюднила проєкт детального плану території, обмеженої вулицями Олега Куцина, Міклоша Берчені, Криничною, Високою та межею міста. У містобудівній документації згадується будівництво котеджного містечка Bergman Park.

Йдеться про локацію в мікрорайоні Шахта, поруч із обласним кардіодиспансером та за 55 метрів від ботанічного саду Ужгородського університету.

Наразі тут діє детальний план території, затверджений депутатами у 2021 році. 4 червня цього року Ужгородська міськрада вирішила внести у документ зміни.

«Проєкт передбачає виконання стратегічної цілі: забезпечити планувальні та управлінські передумови гармонізації просторово-функціональної організації міського середовища», – йдеться у новому ДПТ.

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Рішення про розробку ДПТ депутати ухвалили на сесії 4 червня 2026 року

У новій містобудівній документації з’явилася інформація про зведення в цьому районі зблокованих будівель – таунхаусів КМ Bergman Park. За даними «ЛУН», котеджне містечко з 17 будівель буде на ділянці площею 0,5 га по вул. Високій.

Вартість цегляних таунхаусів із підземними паркінгами коливається від 12,7 млн грн (172 м2) до 25,2 млн грн (273 м2).

Серед переваг своїх котеджів Bergman Park називає можливість встановлення сонячних панелей, закриту територію з цілодобовою охороною та дитячий майданчик і парк з нічним освітленням. Автор концепції котеджного містечка – архітектор з Ужгорода Володимир Павлишин.

Перед затвердженням депутатами проєкт детального плану території мають розглянути на громадських слуханнях.