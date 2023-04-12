Раніше Апеляційна палата ВАКС застосувала до Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про продовження термінів досудового розслідування кримінального провадження відносно ексглави НАК «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Олег Федоров, пише «Укрінформ».

«Суд ухвалив: клопотання детектива щодо продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні відмовити», – оголосив суддя.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Строки досудового слідства у справі закінчуються 19 квітня.

З огляду на рішення суду, до цього часу слідство у цій справі мають завершити і передати обвинувальний акт до суду для розгляду по суті або закрити справу.

У САП повідомили, що сторона обвинувачення здійснить оцінку здобутих доказів на предмет їх достатності для направлення справи до суду.

Сам Андрій Коболєв повідомив, що детективи НАБУ вручили екс-очільнику «Нафтогазу» копію нового клопотання про продовження слідства у справі щодо незаконного преміювання.

«Тільки що детективи НАБУ вручили мені копію нового клопотання про продовження строку досудового розслідування в моїй справі. Яке прямо суперечить сьогоднішньому рішенню суду, яке не підлягає оскарженню. Яке цікаве трактування КПК (Кримінально-процесуального кодексу – руд.)», – повідомив Коболєв у Facebook.

У прес-службі юридичної компанії «Міллер», яка представляє його інтереси, зазначили, що ВАКС відмовив НАБУ в продовженні строків досудового розслідування, а в детективів залишилось менш як 10 днів до завершення слідства, яке тривало майже 5 років. Рішення, ухвалене ВАКС, не підлягає оскарженню в апеляції.

Однак детективи через те, що не можуть оскаржити рішення про відмову, звернулись до ВАКС повторно – з таким самим клопотанням про продовження строків розслідування.

«О 19:00 нам вручили відповідне клопотання разом із клопотанням про продовження обов’язків Андрія Коболєва в рамках запобіжного заходу. Ми невідкладно поінформуємо ВАКС про таке зловживання правами з боку НАБУ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України застосувала до екс-голови компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді майже 230 млн грн застави. Апеляційна інстанція частково задовольнила клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, скасувала рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу та постановила нову.

19 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про подання до ВАКС клопотання про застосування до Андрія Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн. Проте суд відмовив в арешті Коболєва.

САП повідомила про оголошення підозри колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» у справі про зловживання службовим становищем. За даними слідства, посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США. У САП кажуть, що протягом 2018 року голові правління «Нафтогазу України» було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229250410 грн.

31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру екс-голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву щодо преміювання працівників необґрунтованою.