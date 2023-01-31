Андрія Коболєва підозрюють у розкраданні понад 229 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав підозру екс-голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву щодо преміювання працівників необґрунтованою. Про це 31 січня повідомив адвокат Олексій Носов у Facebook.

Зазначається, що суд розглядав ухвалу про обрання запобіжного заходу й встановив, що наразі немає жодних ризиків, що Андрій Коболєв на волі буде перешкоджати розслідуванню.

Також суд встановив, що Наглядова рада свідомо прийняла рішення про преміювання без тиску керівника. Крім цього, за 5 років слідства у справі члени Наглядової ради, в тому числі її голова допитані не були.

«Ця постанова регулює обмеження щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами, а не процедуру ініціювання такої премії іншими особами. А так як встановлення розміру премій Голові правління належить до виключної компетенції Наглядової ради, порушення вимог постанови не було», – пояснив Олексій Носов.

Таким чином суд визнав вручення підозри Андрію Коболєву необґрунтованою. Прокуратура вже подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Після цього наглядова рада «Нафтогазу» вирішила виплатити працівникам компанії премію у розмірі 46,3 млн доларів (1% бонусів від суми виграшу по транзитному контракту).

Суму премії розділили на дві частини. Першу в розмірі 20,7 млн доларів отримали близько 40 осіб, які працювали над арбітражним процесом. Іншу частину премії планувалося виплачувати протягом трьох років, за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд доларів).

У 2018 році Коболєва оштрафували на 1,7 тис. грн за відмову надати інформацію про осіб, які отримали згадані премії. 28 квітня 2021 року уряд звільнив Коболєва з посади голови «Нафтогазу».

19 січня 2023 року САП і НАБУ повідомили Андрію Коболєву про підозру.