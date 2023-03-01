Андрія Коболєва підозрюють у розкраданні понад 229 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України застосував до ексголови компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді майже 230 млн грн застави. Про це у середу, 1 березня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, апеляційна інстанція частково задовольнила клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, скасувала рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу та постановила нову.

Крім того, на підозрюваного покладено такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

За ухвалою суду підозрюваний має внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Сам Коболєв на своїй сторінці у Facebook написав: «поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду».

Нагадаємо, 19 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про подання до ВАКС клопотання про застосування до Андрія Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн. Проте суд відмовив в арешті Коболєва.

Раніше 19 січня САП повідомила про оголошення підозри колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» у справі про зловживання службовим становищем. Пресслужба САП не вказує імені посадовця, але оскільки повідомляє про події 2018 року, то це означає, що йдеться про Андрія Коболєва – саме він був на чолі «Нафтогазу України» у цей період. Сам Коболєв заявив, що передбачав повідомлення підозри, тому повернувся до України.

За даними слідства, посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США. У САП кажуть, що протягом 2018 року голові правління «Нафтогазу України» було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229250410 грн.

31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру екс-голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву щодо преміювання працівників необґрунтованою