Вакцинація зміцнює імунітет цуценяти та запобігає поширенню різних хвороб,

Щеплення для цуценят – це один із найважливіших аспектів догляду за собакою, що допомагає захистити його від небезпечних інфекційних захворювань. Purina пояснює, чому вакцинація є необхідною та як правильно її проводити.

Чому вакцинація важлива

Вакцинація зміцнює імунітет цуценяти та запобігає поширенню різних хвороб, серед яких:

сказ;

парвовірусний ентеріт (чумка собак);

лептоспіроз;

гепатит;

інші інфекційні та паразитарні захворювання.

В організм цуценяти вводять вакцини, які містять ослаблені або вбиті форми вірусів, завдяки чому імунна система активізується та «навчається» протистояти конкретним хворобам.

Коли робити щеплення

Перша вакцинація має велике значення для подальшого здоров’я цуценяти. Перше щеплення цуценят рекомендується проводити в віці 6-8 тижнів. Наступні щеплення потрібно проводити з інтервалом у кілька тижнів, щоб сформувати стійкий імунітет.

Дуже важливо не пропускати щеплення та слідкувати за графіком вакцинації, оскільки це впливає на ефективність вакцинації та стійкість організму цуценя до захворювань.

Як підготувати цуценя до першого щеплення