Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Міністерства інфраструктури України та Польщі домовились про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення пальне. Про це у п’ятницю, 6 травня, повідомила прес-служба українського міністерства.

«Ракетні удари Росії по нафтопереробних заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для розв'язання цієї проблеми. Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники», – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляється, для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію, заповнивши форму – не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

Правила для перевізників спростили після того, як Росія завдала ракетні удари по низці нафтопереробних заводів і нафтобазах, що призвело до тимчасового дефіциту пального.

Нагадаємо, що у квітні окупанти обстріляли найбільший в Україні нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ. Він був основним виробником пального в Україні. Інфраструктура підприємства знищена, завод не працює. Також окупанти неодноразово обстрілювали нафтопереробний завод у Лисичанську, нафтобази тощо. Крім того, з 24 лютого Україна втратила майже весь імпорт пального, яке надходило з Росії, Білорусі та морем.

За час війни росіяни зруйнували ракетами 15 українських нафтобаз.

Для того аби зменшити дефіцит пального, уряд планує спрямувати на ринок 70 тис. тонн бензину та приблизно 40 тис. тонн дизелю.